El \"desastre\" fashion de Wanda Nara y sus hijos

Wanda Nara, Mauro Icardi y todos sus hijos emprendieron viaje rumbo a París lugar en donde está su nuevo hogar luego de que el delantero se despidiera definitivamente del Milán.

En medio de la espectacular mudanza realizó en su jet privado junto a su familia, la mediática llegó a su nueva casa y a través de las redes mostró el percance fashion que tanto ella como sus hijos vivieron en ese momento.

“¿No encontrás la ropa? El look de Valentino es medias rojas y remera de invierno. Francesca se puso un vestido. No encontramos nada en la mudanza”, dijo Wanda en las historias de Instagram mientras mostraba a sus hijos que entre risas comentaban su look para la ocasión.

En otro clip, la modelo se enfocó asimisma y reveló: “Por los próximos días mi look va a ser medio extraño porque estamos ordenando valijas y no encuentro nada”, aseguró, posando con un vestido largo y pantuflas de peluche.