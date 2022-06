El descargo de Camila Homs: "Hace una semana no duermo"

Camila Homs lleva una vida muy a full, sobre todo desde que se instaló en Buenos Aires. La ex de Rodrigo de Paul comparte sus días entre sus hijos y su nueva profesión de modelo.

Este jueves, Camila Homs contó en sus Historias de Instagram que encima no está logrando descansar de manera correcta.

"Hace una semana no duermo pues niños enfermos. A eso se debe mi cara de muerta", escribió la modelo. En la imagen que publicó, se la ve adentro de un auto con una campera súper abrigada, ideal para estos días de frío.

Camila Homs habló de cómo están las cosas con De Paul al confirmarse su romance con Tini Stoessel

Hace unas semanas, se desataba un verdadero escándalo por la separación de Camila Homs de Rodrigo de Paul marcando como tercera en discordia a Tini Stoessel. Pese a que la pareja estaba separada desde algún tiempo, la polémica no se hizo esperar dadas las declaraciones de la ex del futbolista de la Selección.

Mientras Tini Stoessel y Rodrigo De Paul disfrutan su amor sin ocultarse, ahora la modelo regresó de un viaje por Madrid y habló con LAM sobre cómo transita este nuevo presente.

Camila Homs y Rodrigo De Paul.

"Una separación no es nada fácil, estoy tratando de pasar este momento", dijo. "Estoy haciendo cosas que me gustan, acompañada, asique bien", agregó Camila.

Por último, Camila Homs aclaró: "No voy a hablar públicamente de las cosas difíciles que me pasan, pero cualquier persona sabe que una separación no es nada fácil. Si quieren preguntarme cosas personales les digo lo que quieran, pero de ese tema nada".