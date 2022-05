Camila Homs ya está de regreso en Buenos Aires, luego de haber viajado a Madrid para que sus hijos vieran a Rodrigo de Paul.

Mientras los conflictos con su ex parecían haber quedado lejos al menos por un tiempo, Camila Homs sorprendió con un mensaje en las redes que cuesta creer sea coincidencia con el hecho de que hoy es el cumpleaños de Rodrigo De Paul. Y mucho menos parece que fue casualidad que hace instantes, el futbolista mantuvo un diálogo en las redes con su nueva novia Tini Stoessel.

"No se dan una idea la cantidad de mensajes hermosos que recibo diciéndome cosas tan lindas que les juro, me llegan de corazón. A veces no puedo agradecer a uno por uno y ahora estoy acá para eso. No sé si merezco tanto pero gracias. Me hacen bien", escribió Cami Homs en una Historia de Instagram.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya no se ocultan: sus nuevos mensajes de amor en redes

Tini Stoessel y el ex de Camila Homs cada día avanzan un poco más en hacer pública su relación. Si bien ninguno salió a hablar hasta el momento, se escriben mensajes en las redes para demostrar abiertamente que entre ellos está todo más que bien.

En la tarde de este martes, día en que Rodrigo de Paul cumple años, Tini Stoessel lo saludó de manera tal que todos sus seguidores se enteraran.

Primero fue el ex de Camila Homs que comentó una serie de fotos de ella que publicó la cantante en Instagram: "No tinitaaaa afloja!!!", escribió Rodrigo de Paul. Luego fue Tini Stoessel quien se animó a más: "Feliz cumpleaños Bombónnnn". Por supuesto, las redes estallaron y los miles de seguidores de la actriz comenzaron a dejar sus mensajes. Entre otras cosas, le pidieron a su ídola una foto con su novio. Parece que falta poco.