El descargo de Jimena Barón porque la bajaron de un show

Jimena Barón realizó un nuevo descargo en sus redes sociales después del escándalo por el lanzamiento de su nuevo tema. La cantante denunció que la "bajaron" de un show tras el escándalo. "El 22 volvía felizmente al escenario, compartiendo show con mi amiga Cazzu en Comodoro Rivadavia. Hoy me avisaron de parte de la municipalidad que decidieron 'reprogramar' mi show sin explicación alguna. Me bajaron del show", dijo la cantante en el inicio de su mensaje que compartió en Insta Stories.

Luego hizo una fuerte denuncia en la que se refirió al hostigamiento mediático en el que vivió durante este tiempo. "Como artista, como mujer necesito que me liberen de toda esta mierda injusta que no merezco y no tiene sentido en absoluto. Necesito libertad. La misma que pido para los demás la necesito para mi también por favor", disparó.

"A mis fans, a la gente que me quiere. los amo con todo mi corazón (...) Ustedes me dan trabajo, yo no podría hacer esto si ustedes no estuvieran", añadió.

Después de este fuerte mensaje, Jimena decidió compartir los mensajes que le enviaron sus seguidores en los que se quejan por la cancelación del recital y piden indemnización por esta falta.

"Y nuevamente piensen y digan lo que quieran, tienen razón, no hablo más. Hay gente demasiado mierda. Sepan que no voy callarme ni dejar de trabajar. Lamento por los forr.. que me querían tirar", cerró.