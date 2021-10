El desgarrador mensaje de David Lebón tras la muerte de Tayda: “El dolor que me atraviesa es inmenso”

El pasado 14 de octubre, David Lebón recibió una de las peores noticias que puede recibir un padre: su hija Tayda fue encontrada sin vida en su departamento de Nueva York.

Con el corazón hecho pedazos y a una semana de la tragedia, el artista reapareció en redes para agradecer las muestras de cariño y expresar como se siente tras la partida de la joven que, tras varios pedidos de ayuda, se suicidó.

“Hace casi una semana mi vida cambió para siempre, el dolor que me atraviesa es inmenso. Solo quiero agradecer todo el amor que estuve recibiendo en estos días, cada mensaje, cada llamado, cada presencia”, comienza la carta que publicó en Twitter.

La desgarradora carta de David Lebón tras la muerte de su hija Tayda.

La carta concluye con mucho dolor y una certeza, la música, eso que lo unía a su adorada hija, será lo que lo mantendrá a salvo. “No sé cómo se camina a partir de ahora, sólo sé que la música siempre me salvó y es a lo que me aferré a partir de ahora”, escribió.

Emblema del rock nacional, David Lebón no suele hablar de su vida privada, pero, en este caso, lo hizo para acercarse a su público que lo acompañó y que hoy le envía todas sus fuerzas.

Mientras transita el duelo, se prepara para la serie de shows que tiene pautados entre fines de octubre y noviembre; porque como bien dijo en la carta, la música es lo mantiene a flote y su único refugio, tras la dolorosa partida de Tayda.

La conmovedora historia de Tayda Lebón

La historia de Tayda Lebón había tomado estado público gracias al periodista, quien expuso la historia de lucha de la artista. Ella misma le habría contado que su papá, David Lebón, la apoyó cuando decidió ser una mujer trans pero que su mamá la echó cuando se enteró. “De mi padre siempre recibí el apoyo y el respeto”, dijo sobre el músico que también tiene cinco hijos.

Tayda Lebón.

Sobre la conflictiva relación con su madre, la artista contó detalles de su vínculo. "Cuando salía con mis perros, ella se puso en el pasillo para intentar pararme para que la policía llegara. Le dije: '¿le vas a decir a la policía que no hice nada?' Me pegó una patada, agarró una pala de nieve y mientras me pegaba gritaba "me está pegando". En medio de los gritos baja el volumen de su voz y me dice: 'ahora sí vas preso'. Tomé a los perros y me fui. Nunca más la vi ni hablé, pero sé que le dice a todos que ella me tuvo que dejar ir porque yo la ataqué", dijo en una nota con La Nación durante 2017.

