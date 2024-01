La China Suárez comenzó la primera semana del año envuelta en una polémica cuando decidió responder a los "haters" en sus redes sociales.

Visiblemente afectada por las críticas que recibió en una publicación en donde lucía un look muy llamativo con moños blancos y conjunto rosado, la actriz aseguró: "Pero qué manera de romper los huevos con la edad. Y todas mujeres. Me visto como quiero, muestro el culo, a veces uso moños, a veces trenzas. Un día me pinta vestirme cómoda y deportiva, al día siguiente elegante. No me etiqueto ni encasillo yo, menos lo van a hacer ustedes. Metanse los mandatos que les hicieron creer donde más feliz los haga. Feliz año", sentenció.

Tras este primer descargo, Suárez quiso dejar evidencia que el look que eligió tenía que ver con otros que usó tiempo atrás y por eso decidió subir una imagen de 2018 en donde lució un peinado con un gran moño. Sin embargo, esta imagen guardaba algo oculto.

El secreto detrás de la foto de la China Suárez

Fue el panelista Gustavo Méndez quien en su cuenta de Instagram compartió el posteo de la China Suárez e hizo un descubrimiento, ya que esta imagen elegida por la actriz estaba recortada.

"Es la foto mirando a Vicuña", destacó el panelista, dejando la evidencia de la imagen en un tiempo en que eran parejas antes del WandaGate.

Pero lo más llamativo del caso es que, según recopiló Méndez, esta imagen de la China Suárez y Benjamín Vicuña fue tomada a una semana de que ocurriera el escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara, que provocó la ruptura.

