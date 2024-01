La China Suárez compartió una seguidilla de postales en las que se la ve luciendo un outfit total pink. En el mismo se destacan dos moños que llevaba a los costados de su cabeza, por lo que muchos seguidores la criticaron fuertemente.

Los haters aseguraban que por su edad no se podía vestir de esa forma, lo que hizo estallar de furia a la China Suárez que decidió hacer un descargo contundente en el que manifestó su hartazgo por leer críticas constantes sobre lo que hace con su vida.

El look de la China Suárez.

El descargo de la China Suárez

"Pero qué manera de romper los huevos con la edad. Y todas mujeres. Me visto como quiero, muestro el culo, a veces uso moños, a veces trenzas. Un día me pinta vestirme cómoda y deportiva, al día siguiente elegante. No me etiqueto ni encasillo yo, menos lo van a hacer ustedes. Metanse los mandatos que les hicieron creer donde más feliz los haga. Feliz año", sentenció la China Suárez.

El descargo de la China Suárez.

Pero como si eso fuera poco, la China Suárez agregó: "31(años) muy bien vividos. Y esto recién empieza. Así que vayan acostumbrandose o rajen de mis redes. Con amor". De esa forma, la actriz fue tajante con quienes la critican y la juzgan cada vez que se muestra en las redes.