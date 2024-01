Aseguran que la China Suárez casi atropella a una persona en Punta del Este

La China Suárez suele ubicarse como protagonista entre los escándalos de la farándula nacional. Luego del Wandagate y de su separación de Rusherking, la actriz se volvió a enamorar. Esta vez la suerte fue de Lauty Gram, con quien se fue una escapada a las hermosas playas de Punta del Este e intentó ir a un recital de David Guetta, pero todo salió mal.

Lo que la China no sabía, es que en el lugar donde iba a presentarse el reconocido DJ, la estaban esperando decenas de periodistas. La cantante, quien estaba manejando un auto, fue bastante imprudente con su maniobra y estuvo a punto de chocar a una mujer, y aunque no dejó heridos ni víctimas fatales, no debió haberla ejecutado en un principio.

La China Suárez y Lauty Gram

Cómo fue el momento en el que la China Suárez casi atropella a una chica

Según Augusto “Tartu” Tartúfoli, mientras se emitía “A La Tarde”, por América TV: “Se ven las imágenes de la China Suárez en lo que sería la foto típica de blanqueo de Punta del Este, en este caso con Lauty Gram, su noviecito de 22 años”. “Ahí se ve cómo los paparazzis le clavan arriba del parabrisas la foto. Era la primera foto de ellos juntos como pareja, porque ella venía de Rusherking y del novio fantasma que tiene en Miami que no lo vamos a... Pero esta era la oportunidad de verlos a la China y a Lauty Gram viendo a David Guetta, era como... Se usa Punta del Este para blanquear un romance”, explicó. Además, el periodista siguió insistiendo con que ella no quería que los paparazzi la molestaran.

Por su parte, Paula Galloni dijo: “Es muy pistera la China”. “Yo me acuerdo cuando estaba saliendo con David Bisbal. Estaban en un hotel en Tigre, ella estaba con su bebita y estábamos todos esperando la foto. Fue bastante atrevido cómo manejó. Era la época en la que los paparazzis iban con toda, pero era muy... siempre manejó muy brava”.

La China Suárez siguió siendo el tema principal de charla para los periodistas, en especial para Diego Estéves. “Si estás en un evento multitudinario, la verdad es que es bastante temerario salir acelerando porque había un montón de gente”. “Me apunta Ariel de Farándula Show que estaba ahí ‘casi atropella a una chica’. En la huida, porque estaba escapando de los fotógrafos, ‘casi atropella a una persona'”, concluyó.

