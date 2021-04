El difícil momento de Ángela Leiva: su papá está en coma farmacológico por coronavirus

Ángel Leiva atraviesa un difícil momento con su padre, Eduardo Leiva. Luego de que el hombre lograra vencer el cáncer, ahora se contagió de coronavirus y se encuentra internado en coma farmacológico.

"Ahora también la está peleando. Yo esto no lo conté. Mi papá cuando le dan la noticia de que venció el cáncer, le diagnostican covid", dijo Ángela en Lo de Mariana. "Hoy lo tenemos ahí internado, entubado y en coma farmacológico. Está luchando", añadió la artista sobre la salud de su papá.



La cantante reveló que al otro día de festejar que se curó del cáncer, su padre comenzó a tener síntomas de Covid-19 y tras hisoparse se confirmó la noticia. La enfermedad se agravó casi de inmediato y debió ser internado. "Lo conté como un ejemplo de vida porque no es fácil luchar contra un cáncer. Mi mamá falleció de cáncer. Sé lo que es, y me gusta contar las cosas lindas también que me pasan. Y de repente me pasa esto con mi viejo, fue un baldazo de agua fría", dijo Ángela.

Ángela Leiva y su experiencia con el Covid-19

En octubre pasado, Ángela Leiva confirmaba que estaba aislada tras dar positivo para Coronavirus. Luego de revelar esa información, la joven cantante usó las redes para contar que tuvo que ser internada porque su salud se complicó por una neumonía.



"Hola a todos!!! quiero contarles q estuve todo el finde internada a causa de una neumonía por Covid 19, gracias a Dios nada grave pero me internaron para tenerme controlada, creo q mañana me voy a casa!! Gracias a todos por preguntar, los amo!!"

