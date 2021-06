Quien es Magalí Mora: la vedette que está embarazada y enfrenta conflictos con su pareja

Invitada al primer programa que conduce Laurita Fernández, "El Club de las divorciadas", Magalí Mora, contó el duro presente que atraviesa. Embarazada y abandonada, la vedette confesó los difíciles momentos que atravesó con su ex novio y la familia de él que le pidieron que no tenga al bebé y sufrió grandes humillaciones.

"Estuve 2 años en pareja. Era muy celoso y no quería que sea Magalí Mora. Me limitaba las fotos que quería subir a las redes", comenzó su Maga y siguió: "Sufrí violencia, me ahorcó 2 veces. Estando borracho o no sé qué", dijo dando a entender que habría consumo de estupefacientes.

Emocionada Mora, quien se hizo famosa por ser la pareja de Leonardo Fariña, ex de Karina Jelinek, dijo que al enterarse quien era su novio, comenzó a manipularla.

Tras ese momento, se comunicó con la familia de su novio para pedirles ayuda y fue así como el novio la fue a buscar y la llevó a la casa en un country de Quilmes donde viven, y su suegro le dijo que no era digna de esa familia y que su hijo no quería al bebé y que tenía que respetar su decisión.

Además, su novio le dijo "lo vas a tener sola porque conmigo no contás"

Con una mezcla de sensaciones, Magalí Mora mostró su pancita de 4 meses y dijo que es una nena y aún no tiene decidido el nombre ya que creía que iba a ser varón y remató: "Hoy no volvería con él. Me siento fortalecida".

La respuesta menos esperada

Cuando Magalí Mora llegó a la casa de sus suegros, con la ecografía en la mano, nunca imaginó la respuesta que iba a recibir. "El padre empezó a manipularme y me dijo que si abortaba me iba a poner en el mejor lugar y me compraba una casa o un departamento. Al ver mi decisión tan firme comenzaron las humillaciones. Ellos querían para su hijo una mujer sumisa y yo no soy así".

Además en un momento de la tensa charla el hombre se dirigió a su hijo y le dijo "Vos querés a este chico, y él le contestó que no. Entonces no lo veas nacer. Este nene no existe, no le tenés que conocer un pelo. Vos tenés que ser un freezer porque si no te saco todo y no vas a tener nada a nombre tuyo".

Además Magalí dijo que en el viaje de vuelta su ex le dijo: "Tenelo vos sola, sos una hdp. Me habías dicho que si quedaba embarazaba lo ibas a abortar".

