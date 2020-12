El doloroso testimonio de Carina Gallucci días antes de la muerte de Carlos Calvo

La muerte de Carlos Calvo generó un profundo dolor en el ambiente artístico. El actor falleció este viernes en un instituto de alta complejidad donde había sido internado hace algunas semanas.

El artista tenía 67 años y era papá de Facundo y Abril, fruto de su relación con Carina Gallucci, quien fue su incondicional compañera durante estos últimos años.

Semanas antes de esta pérdida, la actriz habló de cómo vivieron sus hijos este duro proceso de Carlín, quien sufrió dos ACV. La rubia contó cómo reaccionaron sus niños ante el deterioro de su ex esposo y también cómo atravesó ella estos momentos. "A mí me sostienen mis hijos, mi familia, la gente que me ama y el gran amor que siempre le tuve a él. Siempre estaré a su lado más allá de todo. Me aferró a Dios. Soy muy creyente. Algo hay que aprender de esto", dijo Carina, quien se había separado del actor hace ya varios años.

En una entrevista con Ángel de Brito en su programa radial de CNN, Gallucci también se refirió al doloroso momento que atraviesa su hija de 13 años.

"Siempre puse todas las cartas sobre la mesa. Les digo a mis hijos que no nos adelantemos a nada. Vivimos el día a día... Él es muy fuerte y hace un esfuerzo enorme por seguir al lado de sus hijos", reveló y agregó: "Ella (por Abril) trata de asimilarlo de alguna manera. Tiene ayuda psicológica porque de alguna manera va a tener que procesar esto, sino el día de mañana va a ser muy difícil".