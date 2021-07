El inesperado drama de Tomás Fonzi: padece una particular condición que afecta a su corazón

Tomás Fonzi a pocos días de volver al teatro con La fiesta de los chicos, una obra en la que comparte escena con actores como Tacho Riera y Fer Dente, y es dirigido por Ricky Pashkus. El actor brindó una entrevista en donde habló de todo y hasta contó detalles desconocidos de su salud.

Con mucha alegría por volver a pisar las tablas, el actor visitó el piso de Cortá por Lozano y habló de todo, entre otras cosas, de una especial condición que tiempo atrás descubrió que tiene su corazón.

“Descubrí que tengo una capacidad cardíaca muy especial: mi corazón late lento, entonces lo puedo llevar a altas revoluciones”, le confesó a Tomás a Verónica Lozano.

Además, Fonzi le comentó que eso le da un beneficio extraordinario: “Me canso menos, de manera más lenta”, aseguró, antes de contar lo mucho que le gusta salir a correr y describir las bondades que encontró en esta actividad solitaria.

La fiesta de los chicos: el nuevo proyecto que junta a Fer Dente, Tómas Fonzi y Tacho Riera

Ricky Pashkus dirige la versión local de la obra de Mart Crowley, “The Boys in the Band”. Un drama con origen teatral, donde los conflictos de un grupo de amigos, son expuestos en una fiesta que uno de ellos organiza. Fer Dente, Nicolás Di Pace, Tomás Fonzi, Tupac Larriera, Santiago Pedrero, Roberto Peloni, Nicolás Riera, Agustín Suárez y Sergio Surraco conforman el elenco de este remake en el teatro astral. “En la década del 70, se presentó en la Argentina una versión de la obra llamada “Extraño clan”. Por el contexto fue prohibida en su momento, y este año pretendemos estrenar una fiesta en escena” afirma Pashkus, director de la obra.

La fiesta de los chicos

La emblemática obra debutó en 1968 en el Off-Broadway, y fue reestrenada 50 años después en el Booth Theatre, fecha cercana al aniversario n° 50 del Stonewall. Presenta la historia de un grupo de amigos que se reúne en una fiesta de cumpleaños en un departamento de Greenwich Village. Al transcurrir las horas, luego de beber, fumar, bailar y subir el volumen de la música, la reunión empieza a mostrar las fisuras de la amistad entre los concurrentes, retratando los miedos, la angustia y deseos de aquella época. Representados como figuras con un desenlace inevitablemente trágico, como solía ser habitual en esa época. Cabe destacar, que la obra transcurre en tiempos donde los más prestigiosos dramaturgos no se animaban a exponer la temática gay. “The Boys in the Band” se presentó de manera intensa, logrando convertirse en un fenómeno para la época.