Antonela Roccuzzo siempre acompaña a Lionel Messi en cada uno de los campeonatos que atraviesa. Y esta ocasión no fue la excepción, la "primera dama" de la Scaloneta dijo presente en el primer duelo de la Copa America 2024.

Sin embargo, antes del inicio del duelo entre Argentina y Canadá, Antonela tuvo que atravesar un incómodo y dramático momento con la seguridad del estadio Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Antonela Rocuzzo.

El dramático momento de Antonela Roccuzzo

Antes del inicio del primer duelo de la Copa America 2024, Antonela Rocuzzo vivió un dramático momento cuando quería ingresar al estadio Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. La seguridad del lugar no quería permitirle el ingreso a la familia Messi por una de sus carteras y la tuvieron que dejar en el puesto de control.

En las imágenes exclusivas vemos un pequeño intercambio entre la empresaria y un seguridad que luego culmina en que dejaran la cartera que le pertenecía a un integrante del grupo familiar en el puesto de control.

Por suerte, el momento termino rápidamente y sin inconvenientes para que toda la familia se pueda ubicar en los palcos del estadio para el debut de la Selección argentina en la Copa América contra Canadá en el Mercedes-Benz Stadium donde Lionel Messi fue titular y capitán.

Un detalle no menor es que para esta edición de la Copa America 2024, los espectadores no pueden entrar con determinado tamaño de cartera o bolso y, para poder hacerlo, deben ser transparentes. Un dato que Antonela Roccuzzo no tenía presente y de seguro no será la primera a la que le pase esta situación.

Antonela Roccuzzo logro ver el debut de la Scaloneta en la Copa America 2024, luego de este dramático momento.

N.L