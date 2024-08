El duro relato de Adrián Alfredo Molina, el hombre que denunció a Marley: "Me sentía sucio por lo que me hacía"

Alejandro Wiebe, más conocido como Marley, fue denunciado por Adrián Alfredo Molina este martes 27 de agosto por corrupción de menores. El hombre de 44 años acusó al conductor de haberle dado drogas y ejercer coerción contra él para tener relaciones cuando tenía tan solo 17 años.

Ahora fue el medio PERFIL quién accedió a la presentación del denunciante, en donde el hombre detalló el episodio: "Él me decía que quería tener relaciones sexuales conmigo y que no le debía contar nada a nadie. Yo era un adolescente muy introvertido, tímido, que tenía solo una amiga a quien conté estas confidencias".

Lo que más llamó la atención del público fueron las fuertes palabras que utilizó Adrián para contar lo sucedido. El hombre mencionó que el presentador de Survivor fue “manipulador” y que en su “inmadurez” accedió a tener relaciones sexuales con él, y que mantuvieron una relación que duró tres años.

Imagen reciente de Marley.

Pero eso no fue todo, ya que Adrián Alfredo Molina reveló las consecuencias que le causó la relación con Marley: “Durante todo ese tiempo me distancié de familia y amigos, cambié de carrera y asumí el rol de su protector, pero en realidad fue él quien tomó ventaja de mí e influyó en mi anormal desarrollo psicosexual”, y agregó con indignación: “En varias ocasiones proponía juegos sexuales, con la utilización de juguetes y me obligó a ingerir ciertas drogas, vendando mis ojos, entre otras perversiones”.

Adrián Alfredo Molina dio más detalles sobre lo que vivía junto a Marley

En la presentación, el hombre de 44 años detalló un episodio que vivió junto al reconocido conductor: "Yo nunca había usado drogas. En una ocasión en la planta alta de su casa, Alejandro Wiebe colocó en mi nariz una sustancia ilegal que se llama poppers. La sustancia ingresó a mis fosas nasales, me hizo hervir la cabeza, la nariz, la garganta, los ojos, esto pasó mientras él intentaba convencerme de tener sexo en la bañera/jacuzzi. Me sentí tan mal que me descompuse, y mareado perdí el equilibrio y la conciencia. Lo único que recuerdo antes de perder conciencia es él tratando de levantar mi cuerpo de la bañera y luego recuerdo estar en su cama".

“A cambio de mi silencio y complacencia me regalaba entradas para conciertos y eventos del espectáculo, pero siempre me hacía sentir culpable con su manipulación y destrato”, continuó Adrián Alfredo Molina y confesó cómo se dio cuenta de que su relación con Marley no estaba bien: "Ahí ya comprendí que estaba haciendo algo que no quería y forzado. Me sentí usado, sucio por todo lo que él me hacía y me obligaba a hacer".

J.C.C