La palabra de Adrián Molina tras conocerse públicamente su denuncia contra Marley: "No es justo"

El martes por la noche, se conoció públicamente la denuncia presentada ante la Justicia por parte de Adrián Molina contra Alejandro Wiebe, conocido popularmente como Marley. El delito que se apunta contra el conductor es por corrupción de menores, debido a la versión del denunciante, en la que indicó que sufrió coerción por parte de la figura para mantener relaciones sexuales cuando él tenía 17 años.

Qué dice la denuncia contra Marley

Adrián Alfredo Molina tiene 44 años, vive en Estados Unidos y regresó a la Argentina para presentarse ante la Justicia y denunciar al popular conductor, Marley. El martes, esta presentación se dio a conocer en los medios de comunicación y generó gran repercusión, debido al contenido de relato.

Rápidamente, trascendió el relato de Molina ante la Justicia. "Yo era un adolescente muy tímido, introvertido, que tenía solo una amiga a quien le conté estas confidencias... Esa manipulación y mi inmadurez me llevaron a tener relaciones con él. Me buscaba en una esquina acordada previamente y me llevaba a su casa, donde comíamos y teníamos relaciones sexuales. Esto se inició cuando yo tenía 17 años y duró por más de tres años", indicó el denunciante.

En detalle, indicó que aquellos años fueron muy complicados. “Durante todo ese tiempo me distancié de familia y amigos, cambié de carrera y asumí el rol de su protector, pero en realidad fue él quien tomó ventaja de mí e influyó en mi anormal desarrollo psicosexual”, señaló en parte de su presentación.

Por su parte, Marley realizó un corto descargo en comunicación con Ángel de Brito y negó los hechos. "Me acabo de enterar todo por vos. Es un relato mentiroso y fantasioso. Plagado de falsedades. Hay una intención económica. Mañana me pongo a disposición de la justicia. Voy a denunciarlo penalmente", fueron sus palabras en un intercambio de mensajes con su colega.

La palabra de Adrián Molina tras la denuncia contra Marley

Trascendido su palabra ante la Justicia argentina, Adrián Molina realizó una publicación en cuenta personal de Instagram, donde compartió una frase del político estadounidense John Lewis, quien se destacó por su gran labor de defensa de los derechos civiles de los afroamericanos.

“Cuando ves algo que no está bien, no es justo, no correcto, tienes que hablar, tienes que decir algo; tienes que hacer algo", fue la frase que compartió Molina el martes por la noche.

Asimismo, el 16 de agosto había compartido esta misma frase pero ampliando su postura con palabras propias. "El cambio sucede cuando nos levantamos por lo que es correcto, incluso cuando es incómodo. Especialmente cuando es incómodo. Nuestro pasado no es una condena; es una oportunidad para construir un mejor presente en el que vivir", indicó y esto toma una gran relevancia en la actualidad, al conocerse sobre su denuncia.