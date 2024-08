Alejandro Wiebe, más conocido como Marley, fue denunciado por el delito de corrupción de menores. La demanda se dio a conocer este martes y fue realizada por Adrián Alfredo Molina, un hombre de 44 años, que lo acusó de haberle dado drogas y ejercer coerción contra él, para tener relaciones sexuales cuando tenía 17 años.

Las claves de la denuncia a Marley

Según relató el denunciante, su relación con el conductor fue un caso de grooming. "A mediados de la década del 90, mi padre adquirió una computadora la cual me introdujo al mundo de la navegación en las páginas web. En esas cosas, a principios del año 96 —con 17 años de edad— conocí a una persona que se identificó con un alias. Por un par de meses tuve comunicación solo por esa vía, comenzando con una relación de carácter amistosa", comenzó describiendo.

Para ese momento, Molina indica no tenía definida su orientación sexual. "Esta persona es casi diez años mayor que yo, quien por un tiempo logró mi amistad, me enviaba correos electrónicos diariamente. Él me decía que quería tener relaciones sexuales conmigo y que no le debía contar nada a nadie", continuó.

"En una ocasión me dijo que se parecía al conductor televisivo Marley, generando la duda si era o no. Al cabo de un tiempo me citó en una esquina de la zona de Palermo donde nos conocimos personalmente. Para ese entonces él ya se había transformado en un amigo, en alguien de confianza y la única persona que sabía todo de mi vida", indicó Molina. Según detalló, intentó agarrarle de la mano, seducirlo y tener relaciones sexuales, pero se negué, lo cual le generó "mucha vergüenza y culpa".

La relación duró tres años, donde menciona que fue “manipulado” y, en su “inmadurez”, accedió. “Durante todo ese tiempo me distancié de familia y amigos, cambié de carrera y asumí el rol de su protector, pero en realidad fue él quien tomó ventaja de mí e influyó en mi anormal desarrollo psicosexual”, aseguró.

Alfredo Molina denunció que Marley "proponía juegos sexuales, con la utilización de juguetes y me obligó a ingerir ciertas drogas, vendando mis ojos, entre otras perversiones". "Yo nunca había usado drogas. En una ocasión en la planta alta de su casa, Alejandro Wiebe colocó en mi nariz una sustancia ilegal que se Ilama poppers. Esto pasó mientras él intentaba convencerme de tener sexo en la bañera/jacuzzi. Me sentí tan mal que me descompuse, y mareado perdí el equilibrio y la conciencia. Lo único que recuerdo antes de perder conciencia es él tratando de levantar mi cuerpo de la bañera y luego recuerdo estar en su cama", detalló.

Por otro lado, el denunciante mencionó que el conductor “buscaba mostrarse en relaciones heterosexuales con personas del ambiente” y que “tenía obsesión por tener hijos, quería buscar una relación con una mujer para que le diera hijos”. Debido a lo ocurrido, Adrián Alfredo Molina contó que decidió irse a vivir a Miami. "Le dije que no soportaba más, ya que era una relación abusiva emocionalmente. Él me consiguió un boleto de avión para irme a vivir a Estados Unidos, a cambio de que nunca cuente esto que me hizo, aunque aparecía cada tanto", comentó.

Adrián Alfredo Molina se decidió a hacer la demanda a Marley, luego de la primera denuncia, en el 2023. El conductor negó lo ocurrido, y aseguró que sus abogados tomarán acciones legales en contra del demandante. Molina estableció que, una vez instalado en Miami, fue diagnosticado con depresión clínica, lo que atribuye a su experiencia junto al mediático.

AE