A menos de tres meses de su inesperada separación de Enzo Fernández, Valentina Cervantes dejó en claro que los momentos significativos vividos en familia siguen ocupando un lugar especial en su corazón. En una entrevista con “La Nación”, la influencer reveló cómo conmemoró el pasado 18 de diciembre, fecha que marcó el segundo aniversario de la histórica victoria de Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes

Un mensaje en el día de la gloria: Valentina Cervantes y su emotivo saludo a Enzo Pérez

Aunque hay caminos han tomado direcciones distintas, Valentina decidió enviarle un mensaje a Enzo para recordar juntos aquel día único en sus vidas. “Hoy tenemos un camino diferente o estamos separados, pero compartimos un montón de tiempo juntos y lo vamos a seguir compartiendo. Así que le mandé un mensaje y él me puso gracias por haber estado también”, contó con emoción.

En su mensaje, Valentina expresó palabras llenas de gratitud y nostalgia. “Le puse que me encantó haberlo acompañado con Oli y que él cumpla su sueño y yo haber estado presente ahí”, relató. Entre lágrimas, agregó: “Me emociona porque es algo que él siempre quiso -o cualquier jugador quiere- y que lo haya podido cumplir y haber estado en ese momento, acompañándolo. Que él me haga sentir parte también. Lo valoro mucho”.

El recuerdo para Olivia y la importancia de su legado familiar

Valentina reflexionó sobre la relevancia de esos recuerdos para su hija Olivia, quien estuvo presente en Qatar junto a ellos. “Para Oli va a ser un recuerdo para toda su vida. El haber estado ahí, la foto. Cuando sea grande lo va a ver. Por eso, me gusta que sigan compartiendo. El otro día los pude llevar a la cancha para verlo a su papá. Esos recuerdos no se los olvidan nunca ellos”, explicó con orgullo.

Enzo Fernández, Olivia, Benjamín y Valentina Cervantes

Además, Valentina rememoró cómo aquel momento icónico se conecta con sus propios orígenes en Mar del Tuyu, en el barrio San Martín, y con su manera de ver a Enzo más allá de la figura pública. “Hay veces que no caés porque tenés todo. Pero bueno, es como yo también le decía: ‘Una vez que volvemos para mí no sos campeón del Mundo, para mí sos Enzo’. No lo veía como lo ven las demás personas”, confesó.

Con estas declaraciones, Valentina Cervantes dejó en claro que, aunque la vida los haya llevado por caminos distintos, los recuerdos compartidos seguirán siendo un pilar fundamental para ellos y para sus hijos. La fecha del 18 de diciembre, cargada de emoción y significado, es ahora un símbolo de los sueños cumplidos y del legado que construyen juntos como familia.

N.L