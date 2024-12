Valentina Cervantes, la ex de Enzo Fernández, se animó a hablar por primera vez sobre su separación del futbolista y padre de sus dos hijos. En una entrevista exclusiva, la influencer reveló cómo vive esta nueva etapa de su vida y dejó en claro que está decidida a reconstruirse tras el duro golpe que significó el fin de su relación de seis años.

Valentina Cervantes

Qué dijo Valentina Cervantes sobre su separación de Enzo Fernández

En la nota, Valentina recordó el momento en que Enzo le comunicó su decisión de terminar la relación. “No me lo esperaba, estaba todo bien y de golpe un día me dijo que no quería estar más conmigo”, relato.

Aunque admitió que fue una situación difícil, no dudo en ser contundente con su respuesta: “Yo lo di todo en esa relación y no me arrepiento de nada, pero todo lo que hice fue por él y por la familia que formamos. Entonces le dije: ‘Está todo bien, pero ahora voy a empezar a hacer las cosas por mí, ya no tengo que hacerlas por vos porque hoy no te interesa’”.

La influencer aseguró que no tuvo tiempo para hacer el duelo y eligió seguir adelante por sus hijos. “Al día siguiente me levanté como si nada. Yo sé que hay gente que tarda un montón de meses, pero para mí no hay duelo. Tampoco le pedí explicaciones. Sólo quiero que nos llevemos bien, principalmente por nuestros hijos”, explicó, dejando entrever que su prioridad absoluta es mantener la armonía familiar.

El impacto del supuesto romance de Enzo y Nicki Nicole

Aunque Valentina intenta mantenerse enfocada en su trabajo y su familia, las constantes preguntas sobre el supuesto romance de Enzo Fernández con la cantante Nicki Nicole parecen atormentarla. Por el momento, prefiere no hablar de ese tema y concentrarse en su propio bienestar.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes

Con su determinación y actitud positiva, Valentina Cervantes busca dar vuelta la página y comenzar un nuevo capítulo en su vida, dejando atrás la relación con Enzo Fernández que, aunque importante, ya forma parte del pasado.

