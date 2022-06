Nicole Neumann está de vacaciones en Europa y se llevó con ella a dos de sus hijas, Sienna y Allegra.

Junto a Manu Urcera decidieron disfrutar de España e Italia y también celebrar su primer aniversario. Felices y relajados, la pareja no dudó en compartir románticos mensajes en sus redes sociales sobre este especial momento.

Pero no sólo los tortolitos intercambiaron demostraciones de amor en redes, sino también Allegra Cubero dedicó un emotivo mensaje a Nicole Neumann y Urcera. "Gracias por todo. Feliz aniversario. Me encanta verte sonreír con Manu. Me hace feliz verte feliz", dice parte del presente que la joven hizo a Nikita y que ella compartió en cuenta de Instagram.

El emotivo mensaje de la hija de Nicole Neumann en medio de su viaje a Europa

Este especial viaje de Nicole Neumann incluyó a sus dos hijas menores pero no a la mayor, Indiana. Mediante un post en Instagram, la modelo explicó por qué la mayor no fue a estas especiales vacaciones.

“Indiana, aunque hayas tenido que quedarte por ser mucho más responsable de lo que era yo con el colegio, ya secundaria, adolescente, en fin jaja”, expresó en su feed para contar por qué su niña eligió quedarse en Argentina.

Nicole Neumann con sus hijas en Europa.

De esta manera, Nicole se adelantó a posibles malinterpretaciones de su ausencia, mucho más, sabiendo que Indiana ha sido el motivo por el que ella y Fabián Cubero han tenido los dos últimos roces mediáticos. "Mis bebés, Allegra Y Sienna Cubero conociendo Europa por primera vez", agregó.

El romántico mensaje de Manu Urcera para Nicole Neumann

Manu Urcera no se quedó atrás y compartió un emotivo mensaje para Nicole Neumann en su primer aniversario.

"Que rápido pasa el tiempo cuando se esta feliz, y mucho mas si esa felicidad es compartida. Les deseo a todos que encuentren en sus vidas un amor que los complete y potencie. Feliz aniversario. Te amo. PD: está claro que escribir no me sale fácil", expresó el automovilista y ella respondió embelesada de amor por su novio.

"Los hechos dicen mucho mas que las palabras !!!!!! y menos mal q no te es fácil si no moriría de amor acá !!!jaja Te amo más", respondió.