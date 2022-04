El enojo de la China Suárez tras el robo en su exclusivo barrio

La China Suárez decidió abandonar Chacras de Murray, el barrio donde actualmente reside junto a sus tres hijos.

Según trascendió en la última semana, la actriz de 29 años está descansando en un exclusivo hotel después de que intentaran robar en la zona.

Después de este disgusto, en Socios del espectáculo contaron que la China Suárez se habría enojado con los medios por la información que circula sobre la propiedad. Durante las ultimas semanas, se dijo que esa casona fue el motivo de discordia entre ellos y el valor del inmueble también fue motivo de noticia.

"Ella está furiosa con toda esa información que circula porque se habló tan livianamente de estos supuestos 100 mil dólares, que siente que es una sirena, una alarma, un 'vénganme a robar'", contó Luli Fernández en el programa.

Luego, Karina Iavícoli hizo mención a la frecuente exposición que hace la China Suárez sobre eso. "Ella expone su intimidad y es un llamador para los que se dedican a esto (a robar)", disparó la periodista.

Los detalles del robo de la China Suárez

La información del robo en el barrio de la China Suárez la dio a conocer la cuenta de Instagram Gossipeame. Desde allí, informaron que la actriz se trasladó a un hotel lujoso para resguardarse.

"Parecería ser que entraron a robar en el barrio de la China y la idea era entrar a la casa de ella. Sería por esto que la China anda haciendo tour por los hoteles. Me dijeron que es amorosa, súper simpática lo cual sorprendió. No me lo mandó su vieja, así que no arranquen con esas maldades jajaja. Hubo audios de voz con la persona que me contó", comenzaba el texto de la Historia de Instagram.

Y cerró: "El viernes a la tarde noche ingresó al Hilton de Pilar con Rufina, el sábado a la tarde Vicuña le alcanzó a Magnolia y a Amancio. Se quedó hasta hoy a la mañana en el Hilton y se retiró con los hijos".