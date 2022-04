La China Suárez y sus hijos abandonaron su casa tras un fuerte susto

La China Suárez no estaría pasando su mejor momento. Según publicaron desde las redes Gossipeame, la actriz habría tenido que abandonar su casa por un gran susto.

"Parecería ser que entraron a robar en el barrio de la China y la idea era entrar a la casa de ella. Sería por esto que la China anda haciendo tour por los hoteles. Me dijeron que es amorosa, súper simpática lo cual sorprendió. No me lo mandó su vieja, así que no arranquen con esas maldades jajaja. Hubo audios de voz con la persona que me contó", comenzaba el texto de la Historia de Instagram.

Y cerró: "El viernes a la tarde noche ingresó al Hilton de Pilar con Rufina, el sábado a la tarde Vicuña le alcanzó a Magnolia y a Amancio. Se quedó hasta hoy a la mañana en el Hilton y se retiró con los hijos".

La China Suárez reveló el exclusivo detalle que incluyó en su vestidor

No es secreto para nadie que la China Suárez está armando la casa de sus sueños en Pilar. De hecho, en varias oportunidades, la actriz compartía con sus seguidores sus dudas a la hora de elegir ciertos detalles o colores, para que ellos la ayuden a decidir cuál iba mejor en cada sector de la casa.

"Quería un probador en mi vestidor", escribió la China Suárez junto a la imagen donde muestra el exclusivo detalle que hizo armar en su vestidor. Dentro del probador incluyó un espejo de cuerpo entero con luces alrededor, para poder elegir viendo en detalle cada uno de sus looks.

La China Suárez con sus hijos lejos de su casa.

El probador parece sacado de una tienda de diseño, ya que tal como lo encontramos en los locales de ropa, con cortina y todo, es como la China Suárez lo hizo colocar en su vestidor. Ahora va a poder armar y lucir sus looks con mayor comodidad y seguridad.

Como si eso fuera poco, al lado del probador, se observan nada más ni nada menos que ocho estantes donde la China Suárez ubicó todos sus calzados, para tenerlos a mano y a la vista al momento de armar cada uno de sus outfits.