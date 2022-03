El enojo de Romina Pereiro después de confirmar su separación con Jorge Rial

Romina Pereiro decidió mantener el bajo perfil después de las diferentes versiones sobre su separación con Jorge Rial.

Sin embargo, la nutricionista no pudo evitar enojarse cuando aparecieron rumores sobre los motivos de este divorcio. Tal como contó el periodista Pampito Perelló Aciar, la ex mujer de Jorge Rial le envió mensajes sobre la información que aseguraba que había sido víctima de las infidelidades del conductor.

"Ayer cuando terminó el programa abrí mi Instagram y tenía mensajes de Romina muy enojada", dijo el panelista en Momento D.

"Me dijo que del otro lado hay niños que sufren y le dije 'te pido disculpas porque nunca quise lastimar a nadie'. Pero me dijo que era mala persona, me mandó a estudiar", disparó Pampito sobre la reacción de Romina Pereiro.

Cuáles fueron los rumores que enojaron a Romina Pereiro

Desde que se confirmó el divorcio con Jorge Rial, Pampito dio información polémica que hizo estallar a Romina Pereiro

El periodista aseguró que el ex Intrusos le habría sido infiel con una colega. "Es una periodista que es muy cercana al lugar donde él va a trabajar. El sábado arranca un programa nuevo en C5N y por ahí tiene que ver…", contó en Momento D.

Luego, el periodista aseguró cuál fue la actitud de la nutricionista antes de confirmarse su divorcio. "Lo que sí digo es que Romina hacía mucho tiempo venía persiguiendo personas preguntándoles '¿vos estás con Jorge?'", disparó el panelista.