Revelan la actitud de Romina Pereiro antes del divorcio con Jorge Rial 

Romina Pereiro y Jorge Rial estarían a punto de anunciar su divorcio y las versiones sobre los motivos de la separación son diversos.

El rumor más fuerte que corrió durante la última semana es que el ex Intrusos estaría comenzando una relación con una periodista.

"Es una periodista que es muy cercana al lugar donde él va a trabajar. El sábado arranca un programa nuevo en C5N y por ahí tiene que ver…", contó Pampito Perelló Aciar en Momento D.

Luego, el periodista aseguró cuál fue la actitud de Romina Pereiro antes de confirmarse su divorcio. "Lo que sí digo es que Romina hacía mucho tiempo venía persiguiendo personas preguntándoles '¿vos estás con Jorge?'", disparó el panelista.

Pampito también se refirió a la situación actual de Jorge Rial. "Él no la está pasando bien. El jueves no va a ir a su programa de radio (Argenzuela en AM 710) porque está disfónico", agregó. "Me dijeron que 'está lleno de quilombos'", concluyó.

La actitud de Romina Pereiro en medio de las versiones de divorcio

Lejos de confirmar o negar dichos comentarios, Romina Pereiro mantuvo su vida privada fuera de lo mediático y usó las redes sociales para dedicarse a su trabajo.

En los videos que subió Romina Pereiro se la puede ver a la (por ahora) esposa de Jorge Rial con otro de sus maquilladores y luego trabajando. En uno de ellos se muestra en la radio mientras habla Mariano Peluffo al aire.

Seguido a esto, Romina Pereiro dejó la opción de hacerle una pregunta. Eso sí, "relacionada a la obesidad", aclaró por las dudas.

