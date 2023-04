El esposo de Máxima Zorreguieta, Guillermo, habló del bullying que sufren sus hijas: “No son ciegas, ni sordas”

El rey Guillermo está cumpliendo diez años en el trono de los Países Bajos y, a modo de conmemoración, ha decidido participar en un podcast repasando su vida en este cargo, así como también los detalles más íntimos de su familia, incluida Máxima y sus hijas, Amalia, Alexia y Ariane.

Edwin Evers es el periodista encargado de entrevistar al rey. Su charla se extenderá por diez episodios en el formato de un podcast, llamado “A través de los ojos del rey”, y cuyas tres primeras entregas ya están disponibles. Grabado en una de las habitaciones de su casa, Guillermo abrió su corazón y reveló información previamente desconocida sobre la vida privada de sus hijas y de su relación con la reina Máxima.

El rey Guillermo fue entrevistado en un podcast.

El rey habló específicamente de una situación que afecta a muchísimos adolescentes y de la cual sus hijas no están exentas. “No son ciegas, ni sordas, ven todo en las redes sociales, leen todo, escuchan todo. No las aislamos de nada. Y hablan de ello. Les afecta”, reveló, asegurando que les están enseñando a enfrentarse a las críticas y aprender a vivir con ellas.

Siguiendo con este tema, Guillermo remarcó que la heredera al trono, Amalia, es la que está más expuesta a los comentarios sobre su físico, lo cual le afecta. Sin embargo, el rey se enfocó en lo positivo y en su camino, expresando: “Le deseo un muy buen y largo tiempo de preparación para ella misma, para formar su propia familia o lo que quiera hacer, y prepararse bien para su futuro”.

Amalia, Alexia y Ariane.

Sobre el trayecto que Amalia seguirá en el futuro, su padre explicó: “Y luego también decidiremos un momento para la abdicación, como pasó con mi madre. Esa es realmente una consulta conjunta entre Amalia y yo, en un futuro lejano”.

De esta manera, el rey Guillermo dejó en claro que sus hijas, fruto de su relación con Máxima Zorreguieta, ven absolutamente todo lo que se dice de ellas en sus redes sociales y que, si bien les afecta, sus padres se encargan de que puedan aprender a lidiar con las críticas, en vistas de su futuro como herederas.

H.O