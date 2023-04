Guillermo de Holanda reveló por qué le gusta el carácter latino de Máxima Zorreguieta

Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro llevan más de 20 años juntos y los últimos diez él ha asumido el trono de los Países Bajos y ella lo ha acompañado en el trabajo institucional y también tuvo su propia agenda, gran parte de ella dedicada a la ONU.

Máxima Zorreguieta junto a Guillermo Alejandro.

Precisamente, para celebrar estos diez años como rey, Guillermo Alejandro ha querido participar en un pódcast de diez capítulos para compartir sus vivencias, errores y aciertos y hacer algunas revelaciones sobre su familia. Una de ellas, por qué al monarca le gusta el carácter latino de su mujer, Máxima de Holanda.

El encargado de entrevistar al rey Guillermo Alejandro para estos programas fue Edwin Evers, un conocido locutor de radio de los Países Bajos, el mismo que entrevisto a Máxima al cumplir 50 años y a Amalia luego de llegar a la mayoría de edad.

Foto reciente de Máxima.

El podcast se llama 'A través de los ojos del rey', hasta el momento son tres los episodios que se pueden escuchar, aunque habrá siete más que irán saliendo al aire cada jueves hasta el próximo mayo.

Foto de la pareja real.

En un punto, el monarca sacó su lado más sensible y habló sobre el carácter latino de Máxima de Holanda y reconoció que a ninguno de los dos le cuesta expresar sus sentimientos en público: "Cuando veo a otras personas llorar, realmente de tristeza, dolor y sufrimiento, me cuesta mantenerme frío. En ese sentido, creo que puedo estar bastante feliz de vivir en el siglo XXI, donde mostrar emociones se ve como algo menos débil que en el pasado. Me alegro de que en el siglo XXI realmente se vea de otra manera. Que mostrar emociones esté permitido. Tampoco me avergüenzo, debo decir. También tengo eso con una latina como mujer, que también puede ser muy emocional. Compartimos eso, eso es genial".

Guillermo Alejandro también habló sobre su foto tomando cerveza con el presidente Putin.

Guillermo Alejandro también habló sobre la foto que se hicieron bebiendo cerveza con Putin durante los Juegos de Invierno de Sochi. Una imagen que, en la actualidad, el monarca querría borrar, al igual que muchos otros royals que por cuestiones diplomáticas en algún momento se fotografiaron con el mandatario ruso.

"Recibimos una llamada telefónica de que el presidente Putin había decidido asistir a la Holland Heineken House. El año anterior habíamos tenido el año de la amistad entre Holanda y Rusia. Ya había estado con él varias veces porque también había estado en una visita de estado aquí en los Países Bajos.", comenzó Guillermo de Holanda.

Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro junto a Putin.

Y cerró: "Esa fue también la política del Gobierno holandés para reavivar la amistad con Rusia. Por eso me preguntaron si realmente quería estar allí esa noche para recibir a Putin. Pero eso sí, claro que no sabíamos que invadiría Crimea un mes después. Ni que unos meses después sus tropas derribarían el MH17. Si hubiéramos sabido eso, habría sido diferente".