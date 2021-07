En 2012, Gustavo Corvalán se consagró como el gran ganador de La Voz Argentina. Hoy, nueve años más tarde, el obrero de la construcción reveló lo difícil que fue continuar con su carrera artística tras el fin del programa.

Corvalán fue entrevistado por El espectador (CNN Radio) y relató los duros momentos que vivió luego de dejar el ciclo. "Yo les diría a los participantes que aprovechen y disfruten cada minuto que estén allí. Básicamente porque esto es una vocación y todos llegamos ahí con el deseo de cumplir un sueño, así como me pasó a mi. El tema es cuando se termina el programa y se apagan las luces. Ahí cambia todo y se hace más difícil. Ya no estás un año o seis meses todo el tiempo en la pantalla, que la gente te empieza a reconocer", comenzó diciendo.

El estremecedor relato del primer ganador de La Voz Argentina: “Termina el programa y se apagan las luces”

"Dejás de aparecer y todo cambia, todo se hace bravo. La gente no te ve, y el camino empieza a ser diferente. A mi me pasó. Yo la tuve que pelear mucho para aparecer en algunos lugares, y cada tanto. Para colmo, en aquella época no había redes sociales. Me acuerdo que había Facebook nada más, porque Instagram todavía no estaba, y Twitter no era todo lo fuerte que puede ser ahora". No es fácil, guarda". remarcó el rosarino.

Además hizo mucho hincapié en el rol de sus seres queridos: "lo que es fundamental es el apoyo de la familia. Cuando estás en la tele y te va bien aparecen los amigos del campeón, pero cuando baja la espuma desaparecen todos eh... Por eso les aconsejo a los concursantes de ahora que sean realistas, y les digo que no que marearse. Tengan los pies sobre la tierra y no se olviden nunca de donde vienen".

Con respecto a la actual edición, señaló que "quiero que pase lo mismo que cuando participé yo, es decir que gane el equipo de la Sole" y lo consideró posible ya que cree que "está armando un muy buen equipo. Ella es genial para eso, y para todo también. Siempre me ayudó y la consideré una voz muy válida para escuchar".

La Voz Argentina: un error de Lali Espósito generó sospechas de "acomodo" en el programa

La Voz Argentina provocó una serie de comentarios y rumores sobre "acomodo" en el certamen. Pero mientras estas versiones crecen, Lali Espósito echó más leña al fuego cuando cometió un error en las audiciones a ciegas.

Todo sucedió cuando se presenó Hernán Lemos, un joven de Tucumán quien interpretó Vuélveme a querer de Cristian Castro. La voz del joven cautivó a Lali Espósito, quien solicitó que el cantante se una a su equipo.

Pero fue en este pedido cuando la jurado de La Voz Argentina metió la pata porque supo de dónde era el músico, dato que aún no había sido aportado por el participante.

“Me encanta una voz como la tuya. Por el repertorio que elegiste entiendo que va a ser muy divertido elegir canciones para que cantes y te luzcas y me encantaría que estés en el Team Lali porque creo que podemos hacer un súper trabajo juntos y si te interesa Hernán de Tucumán, aquí está mi equipo”, dijo la diosa en su devolución generando una serie de comentario en redes sociales.

“¿Cómo supiste Lali que era de Tucumán si él no lo dijo? Díganme que cortaron una parte porque lloro”, escribió una seguidora.

“¿Cómo sabía Lali que el chico era de Tucumán si solo dijo ‘me llamo Hernán’?¿Quiere decir que de antemano saben las historias de cada uno?”, agregó otro.