Majo Riera, la mamá de Lali Espósito, generó revuelo en las cuentas de Twitter, tras un polémico comentario en dicha red social.

En este corte me lavo los dientes, saco la basura, lavo los platos, me pongo el pijama, hago manualidades, escribo un capítulo de mi proyecto, contesto mails, me depilo, barnizo la mesita, riego las plantas", detallo la mujer y en escasos minutos la opinión fue viral.

El picante comentario de mamá de Lali Espósito sobre La Voz Argentina

La publicación de la mamá de Lali fue comentada por más de 30 mil seguidores y más de 1500 “likes” de dicha red. Es que claramente los cortes publicitarios son un enorme malestar entre los fanáticos de "La Voz", tal como sucedía con "MasterChef" y dejaron ver que es demasiada la espera entre los comerciales.

La Voz Argentina: Mau y Ricky Montaner revelaron el momento en el que Lali Espósito se enojó con ellos

Mau y Ricky Montaner son dos de los jurados de La Voz Argentina que la está rompiendo en el certamen de Telefe. Los hijos de Ricardo Montaner eligen a dúo quiénes serán los participantes de su equipo en la audición a ciegas y mantienen un vínculo cómplice con Lali Espósito.

Tan es así, que los músicos se animaron a contar una divertida anécdota con Lali durante las grabaciones de La Voz Argentina.

"Tenemos muchas, las van a ver en La Voz. Pero hay una del back. No habíamos visto Sky Rojo, ya ahora sí, pero como por cuatro semanas, ella venía todos los días diciendo: “¿Vieron Sky Rojo?”", contaron en una entrevista para Teleshow.

"Stefi la quería ver, pero no cuadrábamos los horarios, y tardamos mucho, ya me daba vergüenza. Cuando empezábamos a hablar de la serie, yo me iba apara otro lado para que no me preguntara. Y una vez, en casa de Marley me dijo 'Ya es el colmo, chicos. Forros, son amigos míos y no han visto la serie' Entonces esa misma noche, la vimos", dijeron