En LAM, mostraron una nota de Fabián Cubero sobre Nicole Neumann por todo el revuelo mediático que hay entre ella y su hija mayor Indiana Cubero. Poroto se mostró un poco molesto por la información que circula en los medios: “Muchas veces se dicen cosas que no son reales. Yo no paso información a la prensa”, expresó el ex futbolista quien se encuentra preparándose para su partido despedida el 6 de mayo.

Luego, el cronista Alejandro Costelo le consultó por La tenencia compartida entre el jugador y la modelo ahora que la adolescente vive con él y que la cuota alimentaria habría reducido su importe. “Hay algo, no te puedo blanquear obviamente que es lo que hay y que se está manejando en el juzgado”. Cuando se tocó el tema de la deuda de 60 mil pesos, él respondió: “Yo me hago cargo de mis hijas. No tengo por qué hacerme cargo de nadie más”. Para cerrar, agregó: “Hay información pero no es real, por eso se transmiten cosas que se repiten, pero no se piden pruebas”.

Fabián Cubero e Indiana Cubero

Indiana, Allegra, Sienna y Luca Cubero

Mica Viciconte sale a defender a Fabián Cubero

La panelista de “Ariel en su Salsa”, salió hablar ante el conflicto que persiste entre su pareja Fabián Cubero y la modelo Nicole Nuemann. La ex combate dijo: "Estamos muy bien con Fabi, tranquilos. Sobre las declaraciones de Nicole no tengo mucho que decir, hay algo que existe y que son los archivos... Quién habló, quién dijo, quién no dijo... así que no tengo mucho que aclarar".

Mica Viciconte defendió a Fabián Cubero

Luego, explicó el motivo por el cual ella se hace a un costado y no habla ni da su opinión cuando se le pregunta sobre el tema: "Las veces que participé fue porque se estaba hablando en contra de mi persona. Estoy más tranquila porque siento que a la larga todo se va acomodando. A veces evito decir algo para que después mi familia no me diga: '¿che, estás bien?'".

