Gegé Neumann volvió a apuntar contra Fabián Cubero: "Nicole está muy bien"

Gegé Neumann fue entrevistada por Socios del Espectáculo y volvió a apuntar contra su excuñado Fabián Cubero.

La modelo comenzó diciendo que no quería hablar sobre el tema de la relación de Nicole Neumann con Indiana Cubero, aunque luego indirectamente le tiró varios palos al papá de la adolescente.

Gegé Neumann.

"Es un tema muy privado, del cual no tengo nada que decir", señaló al principio Gegé Neumann. Y agregó: "Sí me gustaría decir que estaría buenísimo que no se hable de mi sobrina porque es menor de edad. Tiene 14 años. Y están hablando de la intimidad de ella. De lo que siente, no siente, hace, no hace. Me parece que no está bueno".

Fabián Cubero con Indiana Cubero.

Cuando el notero le contó que habían hablado ese mismo día con Fabián Cubero sobre Indiana, la hermana de Nicole Neumann respondió: "Cada uno hace lo que quiere. Yo como persona educada, respetuosa y defensora de mi familia, jamás hablaría de la intimidad de ningún familiar mío menor de edad".

Por último, Gegé Neumann contó que su hermana está muy bien y que a sus sobrinas las ama con toda su alma.

Días atrás, Gegé Neumann también habló con el móvil de Intrusos de América TV y reveló detalles importantes sobre la intimidad de su familia, en especial, sobre los rumores instalados de una pésima relación entre Indiana Cubero y Nicole Neumann por diferencias en sus filosofías de vida.

Gegé Neumann y Nicole Neumann.

La hermana de Nicole Neumann fue muy clara al responder si es cierto no que hay un bache que divide a Nicole de su hija mayor: "Naaa, está todo súper bien", comentó Gege Neumann y asentó con la cabeza que se lleva bien con todos.

Otro de los temas picantes que tocaron en la entrevista, fue la polémica que se generó entre Nicole y Fabián Cubero por una demanda que le prohíbe salir del país al padre de sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna debido a una deuda en la cuota alimentaria.

"Ella la tiene muy clara. Hace muchos años que trabaja y sabe que son las reglas del juego, que la gente hable y se digan pavadas y bueno, nada, se lo banca, ¡Qué sé yo, es así!", afirmó Gege Neumann.