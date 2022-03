Instagram

Will Smith protagonizó un confuso momento con el comediante Chris Rock en la gala de la entrega de los Premios Oscars 2022 en el Dolby Theatre, Hollywood. ¿Qué fue lo qué pasó entre el actor y Chris Rock?

Mientras Chris Rock presentaba uno de los premios, hizo un chiste sobre el corte de cabello que lleva Jada Pinkett en la película “GI Jane 2”. Cuando el actor escuchó el desafortunado chiste sobre su esposa, se levantó ofuscado e hizo el acting de un fuerte golpe contra la cara del humorista. Mirá el video acá mismo.

Jada Pinkett (50) sufre de alopecia. Así lo reveló la propia actriz algunos meses atrás, pues esta enfermedad, poco común, provoca la caída desmedida del cabello. Por esta razón, la esposa de Will Smith luce su cabeza rapada.

El extraño momento que vivió Will Smith con Chris Rock en los Oscars 2022..

El actor Will Smith salió en defensa de su pareja y se lograron escuchar algunos insultos en el recinto.El actor, ofuscado por los comentarios inapropiados del humorista, le gritó que jamás volviera a mencionar el nombre de su esposa. Nadie lo podía creer.

El extraño momento que vivió Will Smith con Chris Rock en los Oscars 2022.

Por medio de su cuenta de Twitter, el actor hizo su descargó y advirtió que espera que Chris Rock les pida disculpas personalmente. “Con suerte, todo lo que alguien recordará al final del programa será este segmento inapropiado de "In Memoriam".

El extraño momento que vivió Will Smith con Chris Rock en los Oscars 2022.

Will Smith se quebró al dar su discurso al ganar el Oscar como mejor actor

Will Smtih se quedó con el premio Oscar 2022 a mejor actor por su actuación en “King Richard”, “Rey Richard: una familia ganadora”.

“Le pido una disculpa a la Academia y a los nominados en mi categoría. Este es un momento hermoso, no lloro por ganar el premio. No se trata de ganar un premio, sino de darle luz a las personas”, dijo Will Smith, que le dedicó de manera especial el premio a su familia y a su madre.