La llegada del verano en el hemisferio norte deja entrever las pistas de lo que será el próximo boom de la moda en Argentina. Esta vez, Pampita y Zaira Nara marcaron el pulso de la tendencia con apariciones deslumbrantes en escenarios paradisíacos, apostando sin reservas por los tonos intensos. Lejos de los clásicos neutros o pasteles que dominaron las últimas temporadas estivales, las argentinas pusieron sobre la mesa una propuesta cargada de color, personalidad y frescura.

La elección no es casual: el color vuelve a convertirse en protagonista con una fuerza renovada. Zaira Nara y Pampita, dos referentes indiscutidas del estilo local, no solo deslumbraron con sus looks sino que instalaron con fuerza una nueva dirección estética que promete imponerse con naturalidad en las playas argentinas durante el próximo verano.

Zaira Nara y Pampita

Adiós a los vestidos claros: Pampita y Zaira Nara imponen la nueva tendencia y adelantan el regreso de los tonos intensos

Desde escenarios tan opuestos como encantadores, Pampita y Zaira Nara se convirtieron en las voceras más elegantes del resurgimiento de los tonos intensos. Con un aire fresco y relajado, ambas se sumaron a la ola vibrante que arrasa en Europa y Estados Unidos, y que pronto desembarcará en la costa argentina.

Zaira se encuentra disfrutando del verano en Ibiza, y desde allí compartió una serie de imágenes que la muestran en clave boho-chic. Su look, un auténtico mix & match de estampas batik, fusiona un top fucsia sin estructura rígida, una falda amplia verde y un pañuelo amarillo como bandana. La elección cromática no pasa desapercibida: se trata de una paleta intensa, alegre y perfectamente equilibrada que transmite libertad y energía. Complementó el conjunto con accesorios naturales y sandalias bajas, reafirmando su estilo relajado y con impronta internacional.

Por su parte, Pampita eligió las playas de Sunset Beach, en California, para desplegar su elegancia innata con un vestido rojo vibrante que acaparó todas las miradas. De largo mini y textura fruncida, la prenda realza su silueta con un diseño simple pero rotundo. El color rojo, símbolo de confianza y poder, marcó el tono del look, al que sumó detalles dorados, labios a tono y gafas de sol retro. Con una actitud fresca y sofisticada, la modelo y conductora reafirmó por qué sigue siendo un ícono de estilo a nivel regional.

Pampita

Ambas apariciones reflejaron una nueva narrativa visual: el verano ya no se trata solo de blancos etéreos y paletas suaves. Las modelos demuestran que los tonos intensos pueden ser igual de frescos, mucho más expresivos y absolutamente elegantes. Con sus elecciones, anticipan una moda estival más audaz, alegre y decidida, en la que el color no es accesorio, sino protagonista.

Así, desde las playas californianas hasta los rincones más encantadores de Ibiza, Pampita y Zaira Nara imponen el pulso de lo que se viene: un verano argentino teñido de energía, autenticidad y tonos intensos.

