El fatal momento de Lourdes Sánchez mientras cenaba con el Chato Prada en Palermo

Este finde XXL, Lourdes Sánchez pasó por el Shopping y compró algunos regalitos para el árbol de Navidad antes de ir a cenar con Valentín y el Chato Prada. Pero ocurrió algo que la traumó y lo compartió en las redes sociales.

Antes de ir a comer, notaron que la llave del auto no funcionaba correctamente, pero al revisar qué había pasado, la pareja se dio cuenta de que fue víctima de un asalto. "Pensamos que iba a ser sólo un minuto y que no pasaría nada pero nos equivocamos. Tengo una amargura tremenda", relató la bailarina en sus stories y sumó: "Dato de color: me compré mi perfume en 6 cuotas. La bronca que me va a dar pagarlas".

Al volver, el vehículo estaba abierto y se habían llevado todas las bolsas. Según contó después Lourdes, es una nueva modalidad delictiva en la que desactivan la llave y mientras el dueño del auto busca ayuda, roban.

"Si invirtieran el tiempo que usan para robar en ir a trabajar sería mejor. HDP", señaló furiosa en su cuenta oficial de instagram.

Lourdes Sánchez tuvo que ser operada de urgencia

Hace un par de semanas, La previa del Cantando comenzó sin la presencia de Lourdes Sánchez. Para no dar lugar a sospechas, Lizardo Ponce reveló que su compañera no asistió por problemas de salud.

"Está todo bien. Se me había salido una prótesis de lugar y estaba rota. Cuando me acostaba, se iba al omóplato más o menos y a la noche me dolía. Tuve una pequeña intervención quirúrgica por un problema que tuve en una de mis prótesis mamarias así que no fui a La previa, mañana no voy a ir, quizás el lunes tampoco”, explicó la bailarina.

“Quiero decir que salió todo bien, estoy perfecta gracias a Dios. Manu, mi doctor, me cuidó un montón y salió todo perfecto. Lo que sí tengo que cuidarme y quedarme en casita, quieta. Quizás ya me reincorpore la semana que viene. No es nada de Covid”, agregó la pareja del Chato Prada en un mano a mano con Ciudad.com.