El fuerte descargo de Zaira Nara tras una nota: “Se me trata con una falta de respeto absoluta”

La modelo Zaira Nara dejó un fuerte y contundente descargo en sus redes sociales para los noteros. Resulta que en el programa LAM, conducido por Ángel de Brito, pasaron una entrevista que le hicieron a la hermana menor de Wanda Nara y al aparecer, no quedó muy conforme con la devolución que hicieron en el piso.

"¿Tendremos que esperar mucho tiempo para que hablar de la vida ajena, inventar, sacar propias y malvadas conclusiones esté prohibido?", comenzó el mensaje que dejó Zaira en sus historias de Instagram.

Luego, hizo referencia al trabajo de los noteros y de cómo ella siempre está predispuesta a colaborar con el trabajo de ellos. "Soy muy respetuosa del trabajo de los noteros que van hasta el lugar solo en busca de la nota. Freno, les doy una nota larguísima, cuando en verdad lo que quiero es volver a mi casa para estar con mis hijos". El fuerte descargo de Zaira salió después del programa LAM, donde Ángel y las angelitas hablaron de su relación con el polista Facundo Pieres y de que estaría interesada en ser jurado del Bailando 2023. Los comentarios no fueron los mejores y es por eso que quizás la modelo decidió dejar unas palabras en las redes.

El descargo de Zaira Nara a los noteros

Antes de finalizar, la modelo agregó: "Ojalá puedan dormir tranquilos. Y ojalá también puedan, por un segundo, ponerse en el lugar del otro a la hora de habar tanto temas inventados con tanta liviandad".

Que dijo Zaira en la nota de LAM

Zaira Nara en la nota que dio para LAM, habló de sus hijos Malaika y Viggo, y como lleva la maternidad y la soltería. La modelo, contó que cuenta con el apoyo de su ex pareja, el padre de sus dos hijos, Jakob Von Plessen y que tiene sus espacios libres donde puede disfrutar y desconectarse al menos por un momento de la maternidad. También tocaron el tema de su vida amorosa, y de cómo quedó su corazón después de su separación con el polista Facundo Pieres.

Zaira Nara en su entrevista con LAM

“¿Qué pasó con tu última relación que nunca terminaste de confirmar nada pero los veíamos en fotos juntos?", le preguntó el cronista Santiago Sposato, y la hermana de Wanda respondió: “Hasta el momento que yo no sienta que tenga que contarle algo a mis hijos, el resto no me importa”. "Yo soy de procesos lentos".

J.M