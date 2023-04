La modelo y empresaria Zaira Nara, tuvo una entrevista en LAM, donde habló de todo y no se prohibió de nada. Desde un evento, la hermana menor de Wanda Nara comentó cómo vive su vida de soltera y de la separación del polista Facundo Pieres.

El cronista Santiago Sposato, comenzó preguntando cómo lleva la maternidad con Malaika y Viggo. “La verdad que yo siempre fui muy independiente”, comenzó diciendo la hermana menor de Wanda Nara. Luego, Sposato le preguntó por el polista, “¿Qué pasó con tu última relación que nunca terminaste de confirmar nada pero los veíamos en fotos juntos?, y la modelo respondió: “Hasta el momento que yo no sienta que tenga que contarle algo a mis hijos, el resto no me importa”. "Yo soy de procesos lentos", agregó la modelo sobre el tema.

Zaira Nara habló por primera vez de su vida amorosa en LAM

Zaira y su nuevo deseo laboral

Luego de la entrevista que le hicieron en LAM, el conductor en su futuro laboral. Las angelitas dieron varias opciones, panelista, bailarina, actriz, entre otros, pero de Brito reveló que quiere ser jurado del Bailando 2023.

“Si no puede asumir una ruptura que le va a decir a un famoso” comentó filosamente Yanina Latorre. Luego, agregó: “Tendríamos que hacer juradiando por un sueño”, dijo la mujer de Diego Latorre. El resto de las panelistas angelitas dieron su humilde opinión acerca de la modelo como posible jurado y no fueron las mejores.

