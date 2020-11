El gesto de Gimena Accardi que la une a la China Suárez

Gimena Accardi y la China Suárez dejaron de lado los viejos rencores y están cerca de la reconciliación.

A pesar de que aún no se muestran juntas, las actrices dieron señales de un reencuentro virtual cuando comenzaron a seguirse mutuamente en Instagram. Luego, la pareja de Nico Vázquez comentó una foto de su colega junto a Amancio dando por sentado que el camino hacia el reencuentro sigue firme.

Ahora, la ex protagonista de Separadas tuvo otro gesto con la diosa cuando la etiquetó en una de sus publicaciones. Gimena estaba hablando sobre una de las bikinis que lucía y mencionó a su ¿ex amiga?

"La bikini es de Mery del Cerro (en referencia a la colección cápsula de su amiga para una reconocida marca) y es de 7 años atrás", explicó la actriz ante las preguntas de sus seguidoras por el traje de baño.

Luego, mostró la conversación por chat con Mery en la que le aclara que se había confundido. "Es Mery by Sweet Victorian, by Sweet Lady es de la China", le dijo Del Cerro y Accardi aclaró: "Soy pésima influencer, es que me marean", agregó y etiquetó en el post a Mery y la China.

"No estuvo de la forma que esperábamos"

La distancia entre Gime Accardi y la China Suárez comenzó en diciembre de cuando falleció Santi Vázquez, hermano de Nico Vázquez.

Al parecer, la protagonista de ATAV no acompañó a la pareja en esa difícil situación lo que terminó por alejarla de ellos. “Se comportó de una forma que no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi. No estuvo, no estuvo de la forma que lo esperábamos y de la forma en que nosotros sí estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas", dijo Accardi tiempo atrás.

Luego, en una entrevista para revista Luz aclaró: "No soy rencorosa en nada en mi vida. Suelto rápido y puedo perdonar. Eso sí, si eso dañó el vínculo ya no será como si nada hubiera pasado. Todo tiene una consecuencia. No es mi rencor, es tu acción. No te juzgo, lo entiendo, puede pasar, pero yo decido qué hago con esa relación después".