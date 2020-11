Durísimo posteo de Gianinna Maradona en plena internación de Diego

Si bien parecía que Diego Armando Maradona podía recibir el alta ayer a última hora y seguir con sus cuidados en una casona de Nordelta, su médico personal, colegas de la Clínica Olivos, donde fue operado y sus hijas Dalma, Gianinna y Jana Maradona estuvieron de acuerdo con lo recomendado y el astro permanecerá unos días más alojado allí, siguiendo con su recuperación. Ayer las tres lo visitaron (llegaron todas separadas) y hoy la menor del "Diez" y Claudia Villafañe, publicó una historia de Instagram durísima y todos sus seguidores se preguntan a quiénes estará dirigida.

"Gian" utilizó un cartel que encontró en un muro en el que dice: "Nos vemos en las malas, donde los cobardes no están", y lo subió a sus historias. Sin duda hace referencia a aquellas personas que dicen ser "amigos" de Diego y que no dieron el presente en la clínica o por lo menos no se comunicaron con la familia para conocer cuál es el estado del exfutbolista y actual técnico de Gimnasia de La Plata.

Algunas personas, cercanas a la familia y a la joven, piensan que el mensaje está dirigido al círculo cercano del que Maradona estuvo rodeado en los últimos años. En las redes sociales hay quienes piensan que está dirigido a sus abogados (con quienes Dalma y Gianinna están enfrentadas). Lo cierto es que ella compartió esa imagen y ahora todos se preguntan a quién le tiro el palazo...

Mirá el posteo de Gianinna...