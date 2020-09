La China Suárez tuvo un inesperado gesto con Gime Accardi

La China Suárez y Gimena Accardi eran amigas inseparables hasta que una gran diferencia las distanció. Tras la muerte de Santiago Vázquez, cuñado de la actriz, sus caminos tomaron otros rumbos y la decepción generó una ruptura irreparable.

A pesar de que la pareja de Benjamín Vicuña no hizo referencia a esta separación, la esposa de Nico Vázquez se refirió a esta distancia hace algunos años. “Se comportó de una forma que no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi. No estuvo, no estuvo de la forma que lo esperábamos y de la forma en que nosotros sí estuvimos incondicionalmente con ella, en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas", dijo Accardi en relación a esta pelea.

"No soy rencorosa en nada en mi vida. Suelto rápido y puedo perdonar. Eso sí, si eso dañó el vínculo, ya no será como si nada hubiera pasado. Todo tiene una consecuencia. No es mi rencor, es tu acción. No te juzgo, lo entiendo, puede pasar, pero yo decido qué hago con esa relación después", agregó.

Lo cierto es que, tras esta contundente distancia, la China mantuvo un gesto 2.0 que abrió las puertas a una reconciliación. Según descubrió la periodista "Juariu" , la mamá de Rufina Cabré comenzó a seguir en Instagram a Gime. Sin embargo, la protagonista de Separadas no tuvo la misma reacción y, tal como mostró la panelista de Bendita, no le "devolvió" la gentileza y no la sigue en dicha plataforma.