Julieta Poggio se caracteriza por decir lo que piensa y más cuando tiene que ver con las personas que hablan en las redes sociales sobre su vida. La actriz reveló qué hizo cuando se enteró lo que había pasado con Maxi Guidici y aclaró que le habló a Juliana Díaz para mostrarle su apoyo.

El gesto de Julieta Poggio con Juliana Díaz después del intento de suicidio de Maxi Guidici

El gesto de Julieta Poggio con Juliana Díaz después del intento de suicidio de Maxi Guidici

En una entrevista con Infobae, la modelo reveló una conversación que tuvo con su ex compañera del programa después de conocerse la noticia de que el cordobés quiso quitarse la vida consumiendo un blíster de pastillas. "Obviamente me toca muy de cerca, no me pasa por alado, cero. Tuve contacto con Juliana", comenzó la actriz.

"Le dije que estaba ahí para lo que necesiten, tratar de decirle lo que ami me sirve cuando estoy mal. No llenarse de los comentarios, no leer, o sea la vida real es lo que pasa acá, nuestros amigos. Te juro que no hay ningún hater en la calle, nadie te va a decir algo malo en a cara. Le dije que ojalá Maxi recupere la energía con la que lo conocimos", cerró Julieta Poggio sobre la conversación que tuvo con Juliana Díaz.

AF.