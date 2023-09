Coty Romero respondió contundentemente después de ser involucrada en la polémica entre Juliana Díaz y Camila Lattanzio

Maximiliano Guidici, Juliana Díaz y Camila Lattanzio son los tres personajes en cuestión, debido a que mientras los primeros dos estaban de novios, supuestamente Camila apareció en el medio y fue la tercera en discordia. Ahora, Coty Romero se encontró envuelta en este triángulo amoroso de manera involuntaria y respondió en sus redes sociales.

Hace unos días, Camila Lattanzio reveló que Maxi le envió mensajes en los cuales se notaban sus intenciones de seducirla. Ella decidió contarle eso directamente a Juliana, ya que eran amigas, y la santafesina le habría pedido que negara todo y no lo compartiera con los medios. Esto aparentemente llevó a la abrupta separación entre el cordobés y Juli. Sin embargo, ahora, "Tini" negó todo y arremetió fuertemente contra Camila.

"Otra muerta que no sabe de dónde resurgir y dice que yo le conté a la prensa y acto seguido dice que yo le dije ‘negalo’, ¿no es contradictorio? Me cansé de escribirte, hasta te mostré una captura donde @AngeldebritoOk me pregunto y le dije que no tenías nada que ver, que era todo mentira y nunca me respondiste. No te hagas la correcta porque de ‘buena amiga’ no tuviste nada. Mucha lola nueva, pero poco seso. Queriendo robar cámara habiendo pasado días de algo gravísimo. ¡De terror! Y por cierto tu historia fue cambiando", tuiteó Juliana.

Juliana en Twitter

Camila, cansada, compartió los mensajes con Juliana. En uno de ellos, se puede ver cómo "Tini" admite que Maxi le envió mensajes a Camila y asegura: "Amiga, jamás diría lo que pasó. A mí me hunde y a él más".

Camila en Twitter

Pero minutos después, la situación empeora, ya que Juliana involucra a Coty directamente en el escándalo: "Negalo, yo no dije nada, te juro. No sé de dónde lo sacaron. Capaz fue Coty la que habló, no sé. Pero negalo que no quiero más líos, ayer se quiso suicidar. Te creo que vos nada que ver con Maxi".

Juliana en Twitter

Camila en Twitter

Así reaccionó Coty Romero despues de ser involucrada en el escándalo

Coty utilizó sus canal de difusión para aclarar las cosas: "No puedo creer que de nuevo yo, la verdad me pone muy triste ver gente a la que le tenía aprecio, que me meta en cosas que ni pincho ni corto... cuando yo siempre tuve buenas intenciones. A mí no me metan. Bastante tengo con mis problemas como para que me quieran involucrar en otra cosa. Yo tuve buenas intenciones siempre, jamás hablé con ningún medio. JAMÁS acerca de ningún tema que no me comprometa solo a mí".

Coty en su canal de difusión

Juliana, quien siempre tuvo una buena relación con Coty, volvió a señalar a Camila: "Qué ganas de meterla a Coty que tiene para que nos peleemos, la nombré solo porque estaba en el asado y tal vez estaba enterada de esto. Jamás dije que fue ella la que me contó o le contó a los medios. Se sigue hundiendo en cosas que no tienen lógica".

Juliana en Twitter

