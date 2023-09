Julieta Poggio estuvo bajo la lupa de los medios de comunicación y, por supuesto, de la de sus fans, porque comenzó a correr el rumor de que podría llegar a participar del Bailando 2023. De hecho, Ángel de Brito reveló que es la celebridad más requerida para la salsa de a tres.

La decisión de Julieta Poggio

Lo cierto es que esta noche, Julieta Poggio reveló una decisión que tomó y que deja al margen la posibilidad de ir al piso del Bailando 2023.

La ex Gran Hermano se despidió de Fuera de joda, el stream que conducía con La Tora, Nacho Castañares y Daniela Celis.

"Para mí hoy es una despedida, un hasta luego. Los voy a extrañar un montón", empezó diciendo Julieta Poggio este lunes Fuera de joda. Y continuó: "Estoy con un montón de cosas. Con proyectos nuevos acá en Telefe. Ojalá tuviera una gemela, un clon, para poder hacer todo".

"No llores", le pidió a su amiga Daniela Celis, que estaba notablemente emocionada. Luego, Julieta Poggio agregó: "Todo no se puede. A veces hay que parar un poco. No me puedo duplicar".

Seguido a esto, la ex Gran Hermano repitió que está muy contenta porque tiene muchos proyectos en Telefe. "Fue re lindo este año con ustedes", aseguró la bailarina. Y prometió volver a visitarlos.

Luego, la actriz se despidió de sus compañeros en sus redes sociales: "Gracias a este hermoso equipo, a la producción, a ustedes por estar del otro lado y acompañarnos siempre. Los voy a extrañar pero es un hasta pronto".

De esta manera, queda claro que Julieta Poggio no estará en el Bailando 2023 ya que decidió dedicarse de lleno a varios proyectos de Telefe.