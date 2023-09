Camila Lattanzio se vio envuelta en una gran polémica luego de que la señalaran como la tercera en discordia entre Maxi Guidici y Juliana Díaz. Sin embargo, lejos de quedarse callada, la exhermanita aseguró que fue el cordobés quien le tiró onda.

A partir de esto, comenzó un fuerte cruce entre las dos exparticipantes de Gran Hermano 2022. La primera que se volcó en su Twitter fue Juliana y escribió: "Otra muerta que no sabe de dónde resurgir. No te hagas la correcta porque de ‘buena amiga’ no tuviste nada. Mucha lola nueva, pero poco seso. Queriendo robar cámara habiendo pasado días de algo gravísimo. ¡De terror!".

Imagen reciente de Camila Lattanzio.

Luego de un extenso ida y vuelta en donde ambas se amenazaron con filtrar sus conversaciones, fue finalmente la cuenta oficial de LAM quien lo hizo. En este caso, "El Ejército de LAM" mostró el momento en el que Maxi arremetió contra su excompañera, luego de que su expareja se enterara de lo que sucedió entre ellos.

Los mensajes que envió Maxi Guidici.

Luego de intentar llamarla en varias ocasiones, Maxi Guidici le escribió con enojo a Camila Lattanzio: "¿Qué hiciste? Sos de lo peor. Me mataste la vida. Ojalá tengas lo que mereces".

¿Cuál fue la frase que Maxi Guidici le dijo a Camila Lattanzio y desató la crisis con Juliana Díaz?

En "La Jaula de la Moda", la exhermanita confesó al aire: “Si me dicen que soy la tentación de alguien, para mí está fuera de lugar. El mismo día que internaron a Maxi, que ojalá esté bien, me puteó de arriba abajo porque Juli me había llamado y yo se lo confirmé”.

Además, Camila Lattanzio le confesó a Estefi Berardi que no tiró onda a Maxi Guidici porque tiene "códigos": “Soy una piba con 100 por ciento de códigos y nunca podría estar con alguien que sale con una amiga mía”.

J.C.C