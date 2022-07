El gesto de L-Gante y Tamara Báez que indica que estarían separados

En los últimos días tomó fuerza el rumor que indica que L-Gante y Tamara Báez estarían separados. Si bien ninguno de los protagonistas hizo referencia al tema que resuena en las redes, la influencer tuvo un gesto que dejaría en evidencia la veracidad de los hechos.

Tamara Báez dejó de seguir a L-Gante desde su cuenta oficial de Instagram, pero como si eso fuera poco, eliminó o archivó todas las publicaciones que tenía con él en su perfil. Esta actitud no hace más que demostrar que las cosas entre ellos no están bien.

Tamara Báez, Jamaica y L-Gante.

Por su parte, L-Gante también dejó de seguir a la madre de su hija en Instagram, aunque él no eliminó las publicaciones en las que aparece Tamara. Sin embargo, este movimiento en las cuentas de ambos, preocupa a los seguidores que ya venían analizando la situación.

Días atrás, a través de la dinámica de preguntas y respuestas, un seguidor le preguntó a Tamara Báz cuánto hacía que no veía a Elián(L-Gante). Fiel a su clásico sentido del humor, la influencer respondió: "¿Quién es Elián?", aunque en ese momento sólo pareció una humorada, ahora toma otro sentido.

El gesto de L-Gante y Tamara Báez.

El misterioso descargo de L-Gante

A través de las storys, L-Gante publicó un descargo horas antes de volver de España. Aunque no aclaró a quién va dedicado, podría tratarse de Tamara Báez: "Me cansé de decir que sí cuando merecían el no, ni una vuelta en la limusina me levanta el ánimo. Yo siempre lo voy a decir, disfruto del prójimo porque de mí quise disfrutar y el mundo no me dejó".

El artista agregó: "Hay que saber cuándo apostar y hay que saber en quién confiar, debes pensar lo que decís y a quién se lo vas a contar, por eso de vez en cuando hay que morir callado. A muchos le cambié la vida y mitad me ha traicionado".