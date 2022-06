L-Gante hizo un balance de su carrera en las redes: "El poder no define la actitud"

L-Gante es uno de los artistas del momento, con su transparencia y dedicación, logró ganarse el corazón del público que lo sigue de manera incondicional, aunque también le tocó enfrentar diferentes desafíos a nivel personal y artístico. A modo de balance, el cantante compartió una reflexión en las redes.

En su cuenta oficial de Instagram, L-Gante escribió: "Wacho de barrio, independiente, que le gusta soñar despierto y cantar una realidad que muchos gozan y otros no la soportan, pero jamás deja de ser realidad. He perdido la cuenta pero sé muy bien que un día existió 'el día uno' y desde ahí, con fracasos, cansancios, críticas en contra y muchos intentos de bajarme que han hecho, lamentablemente para los caretas nos tocó sumar".

L-Gante con sus vehículos.

Como si eso fuera poco, L-Gante sentenció: "El poder no define la actitud o el carisma, al igual que la apariencia no define una buena persona. He visto con mis propios ojos cómo ninguneaban a ese pibito de conjunto deportivo cuando recién comenzaba a tener éxito, también he visto cómo personas con un buen traje formal con una profesión de 2 décadas más que yo, quisieron arrebatarme lo mío".



Con respecto al público, L-Gante aseguró: "Lo mejor que vivo todos los días es cuando salgo a la calle y tras un apretón de manos escucho 'te bancamos, nunca le des importancia a los mala onda, vos no le debes nada a ellos'. Eso es gran parte de lo que me brinda las ganas de seguir adelante y a los que les debo las gracias!. No se si será una CARRERA, PROFESIÓN o UN LEGADO. Lo mío es un estilo de vida y una forma de ser".

La publicación de L-Gante.

L-Gante le dedicó un emotivo homenaje a El Noba

Fiel a sus principios y a la gente que como él la pelea desde abajo, L-Gante decidió homenajear a El Noba de una manera única y sumamente especial. El artista tiene una limusina Chrysler 300 color blanco, y decidió pintarla con aerógrafo.

En el capot escribió: "Tamo Chelo", en referencia a una de las canciones más exitosas de El Noba. Como si eso fuera poco, en uno de sus costados plasmó: "Es El Noba y te re suena". Aunque el toque final estaba en la puerta del conductor, donde L-Gante hizo que un artista retrate la cara de El Noba y a lo largo de la limusina escribió: "La mafilia 420".