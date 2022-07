El gesto de María Fernanda Callejón con su ex marido en medio de las versiones de infidelidad

María Fernanda Callejón compartió algunas imágenes que confirmaron que con su ex marido, Ricky Diotto las cosas no terminaron de la peor manera.

En medio de las versiones de infidelidad, la actriz subió algunos videos con su pequeña Giovanna, donde muestra cómo ayudó al músico en la mudanza a su nueva casa.

“Y acá estamos. En el nuevo departamento de papi. La casa nueva de Gio”, expresó María Fernanda Callejón. "Tomando mate y ayudándolo a papi a acomodar el departamento, como corresponde”, agregó.

“Nosotros estamos acá haciendo todo por Gio. Porque primero que todo... somos familia”, siguió echando por tierra cualquier especulación.

Las escandalosas versiones de la separación de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto

Antes de estas imágenes, en Socios del espectáculos sacaron a la luz un polémico rumor sobre la ruptura de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto.

Según contó la periodista Karina Iavícoli, los motivos de la separación involucran a una tercera en discordia.

"Él tendría la relación con esta persona, que lo está esperando hace un montón, porque realmente puedo atreverme a decir que están enamorados", contó la panelista y agregó: "La que lo está esperando sale con un mega, ultra famoso. Así que cuando él termine de arreglar toda esta situación nos vamos a enterar con quién estaría teniendo esta relación Ricky Diotto".

Ricky Diotto y María Fernanda Callejón.

“Entiendo que la separación es dolorosa y que se quiere, pero el conflicto es el tema de la casa. Esta persona lo está esperando hace un montón porque están enamorados”, dijeron en el programa de El Trece.

Luego, revelaron los chats de Ricky Diotto con esta mujer, en el que revela cómo era el vínculo con María Fernanda Callejón antes de confirmar el divorcio. "Funcionamos como familia pero la verdad que cero juntos, hace años", fue la declaración de Ricky.

Filtraron los chats del ex marido de Fernanda Callejón con otra mujer.