El gesto de Mariano Martínez con Camila Cavallo, en medio de rumores de nuevo amor

Mariano Martínez tuvo un gesto buena onda con Camila Cavallo, en medio de rumores de un nuevo romance de la modelo.

Al parecer, el actor mantiene buen trato con su ex, de quien se separó hace algunos meses. El galán demostró que la familia es lo que lo une a la bella santafesina y dejó un comentario amoroso en una de las publicaciones que hizo la modelo en la que aparece Alma, la hija que tienen en común.

"Se puso más linda, más chula, más linda... Como canta ella... Acá estrenando cofia post baño... Mamá babosa, por siempre", escribió Camila en el post que logró la rápida reacción de su ex.

Pero mientras se muestra unida familiarmente a Mariano, la diosa de 26 años también fue vinculada a Mario Guerci, con quien mantuvo un romance años atrás. Según compartió la página Chusmeteando, el modelo y conductor fue visto por Palermo, el barrio donde ella vive actualmente. Además, apareció un video en el que se los ve muy juntos.

Sin embargo, para desilusión de los fans, el romance no existe y el influencer lo negó rotundamente. "Es absolutamente falso el romance con Camila. Ella es ex ex ex", disparó Guerci.