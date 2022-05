El gesto de Mauro Icardi que enamora a Wanda Nara

Wanda Nara suele compartir muchos momentos de su vida. La mayoría de ellos incluye a sus hijos. Por eso en la tarde de este jueves, la empresaria publicó un video en sus Historias de Instagram donde se ve a la más pequeña de las niñas Icardi, Isabella junto a su papá Mauro Icardi en la intimidad de su casa.

"Esto me puede. Me enamora. Me da ternura", escribió Wanda Nara en el video. Allí se los veía a padre e hija haciendo la tarea. Mauro Icardi le explicaba a Isabella Icardi cómo hacer unas letras. Luego, Wanda Nara señaló: "Mis bebitos", claramente emocionada por la situación que estaba viendo.

El mensaje de amor de Wanda Nara a Mauro Icardi tras diez días sin verse

Wanda Nara llegó a la Argentina con sus dos hijas el pasado 1 de abril. Uno de los motivos de su viaje fue asistir al cumpleaños de su sobrina Malaika, hija de Zaira Nara. El otro era realizar una campaña para su marca de cosméticos, en la que debutó como modelo Francesca, su hija mayor.

Mientras Wanda Nara disfruta de su estadía en Argentina, cerca de su hermana y su mamà, Mauro Icardi continá con sus compromisos en París. Por eso, a diez días de haberse despedido, la empresaria le dedicó un romántico mensaje a su marido en las redes.

"Te extraño", escribió Wanda Nara en una historia de Instagram junto a una foto de Mauro Icardi. Evidentemente, la relación entre la influencer y el futibolista marcha de maravilla y no ven la hora de reencontrarse.