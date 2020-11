El gesto de Pampita con Rocío Oliva minutos después de la muerte de Diego

Rocío Oliva recibió la triste noticia de la muerte de Diego Maradona mientras estaba al aire en el programa de Florencia Peña, "Flor de equipo".

La futbolista detalló cómo fueron los minutos después a este trágico momento cuando se enteró de su pérdida por los comentarios que recibió sobre su salud y el posterior llamado de su mamá, quien le confirmó la lamentable novedad.

Sin embargo, hay un detalle que Oliva pasó por alto y fue que en ese momento, a la salida de los estudios de Kuarzo, recibió la contención de Pampita quien se encontraba en el mismo lugar para grabar Pampita Online, su programa.

"Te vas a sentir en shock un rato. Respirá profundo, nosotras nos quedamos con vos", fueron las palabras de la modelo ante la tristeza de Rocío Oliva.

"Vos manejás la puerta"

Rocío Oliva fue la protagonista de un capítulo triste en el velatorio de Diego en la Casa Rosada cuando denunció que no la dejaron entrar a despedirlo. "Todo el mundo cercano a Diego que lo quiere despedir está pasando menos yo. Es una vergüenza. Fui la pareja de Diego por más de seis años. Ya le escribí a todo el mundo pero no tienen respuesta. Me dicen que no tienen nada que ver con la puerta. Quiero verlo nada más e irme a mi casa. Estoy hace más de una hora esperando y ya entró todo el mundo", dijo la ex pareja del "Diez".

Luego, llamó a Claudia Villafañe para pedir que ingrese al lugar y rogó por su gestión. "Me están diciendo que la puerta la manejás vos. Yo estoy afuera Claudia, entró todo el mundo. ¿Vos entendés que lo único que quiero es despedirme de Diego?", dijo ella y reveló cuál fue su respuesta. "Me dice que no maneja la puerta, que no me la agarre con ella. Pero chicos la puerta la maneja ella, ella sola".