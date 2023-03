El gesto de Rusherking con María Becerra: "Estaban en el VIP"

La relación entre María Becerra y Rusherking no terminó de la mejor manera, aunque los cantantes decidieron mantener el perfil bajo durante su separación y evitar los escándalos.

Sin embargo, un gesto del novio de la China Suárez llamó la atención en el Loollapalooza 2023, donde la cantante hizo uno de los shows. Según destacó Gossipeame, el joven estuvo de incógnito entre la multitud y vio la presentación de su ex novia sin llamar la atención.

"Me cuentan que Rusher y su representante estaban en el VIP y terminaron bajando que vieron todo el show de María Becerra dos temas de Billie Elish y se fueron", contaron en Gossipeame.

Lo curioso del caso es que, en el mismo momento en el que María Becerra estaba arriba del escenario, Rusherking y la China Suárez estaban presentando un adelanto de su nuevo feat, Hipnotizados. "Varias personas me destacaron que les pareció llamativo que anuncie el nuevo tema con la China en el mismo horario en el mismo horario que estaba cantando María", dijeron en la cuenta.

La reacción de la China Suárez con Rusherking, según Paula Varela

Después de estos comentarios, en Socios del espectáculo revelaron un dato desconocido de la intimidad de la China Suárez y Rusherking.

Según Paula Varela, la actriz mantiene "controlado" al músico. "Lo que me dijeron es que ella lo controla muy de cerca porque ella no va con él a la (fiesta) Bresh. Siempre se lo ve medio solo. Me dicen que ella lo controla mucho por mensajitos", aseguró en Socios del espectáculo.

"La producción nos cuenta que fue a ver a María Becerra, su ex novia, (junto a su manager)", añadió Rodrigo Lussich. "Eso es noticia porque terminaron muy mal con María Becerra", acotó Virginia Gallardo.

"Lo que dicen algunos es que esta relación con la China a Rusherking no lo habría favorecido tanto dentro de ese circuito donde estos pibes se mueven porque se armaron como dos bandos: el de María Becerra que tiene como todo el aguante y él quedó como del otro lado".