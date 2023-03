Paula Varela reveló un dato sobre la China Suárez y Rusherking: "Ella lo controla mucho"

Paula Varela reveló un dato insospechado sobre la relación de la China Suárez y Rusherking. Por su trabajo, el cantante suele ir frecuentemente a una importante fiesta a dar sus shows y, según reveló la periodista, esto no le caería tan bien a la actriz.

Paula en Socios del Espectáculo.

"Lo que me dijeron es que la China lo controla muy de cerca porque ella no va con él a la (fiesta) Bresh. Siempre se lo ve medio solo. Me dicen que ella lo controla mucho por mensajitos", aseguró en Socios del espectáculo.

La china junto a Rusherking.

"La producción nos cuenta que fue a ver a María Becerra, su ex novia, (junto a su manager)", añadió Rodrigo Lussich. "Eso es noticia porque terminaron muy mal con María Becerra", acotó Virginia Gallardo.

María Becerra en el Lollapalooza 2023.

Finalmente, completando la información, Varela cerró: "Lo que dicen algunos es que esta relación con la China a Rusherking no lo habría favorecido tanto dentro de ese circuito donde estos pibes se mueven porque se armaron como dos bandos: el de María Becerra que tiene como todo el aguante y él quedó como del otro lado".