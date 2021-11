El martes por la noche, Telefe transmitió la nota que Susana Giménez le realizó a Wanda Nara con motivo del escándalo del que fue protagonista junto a Mauro Icardi y la China Suárez. Del otro lado del mapa, Zaira Nara siguió de cerca la entrevista y le envió su apoyo a su hermana a través de las redes.

Con una foto del programa especial y un emoji de un corazón, la modelo y conductora dejó en claro de qué lado está.

El gesto de Zaira Nara al ver la entrevista de Susana Giménez a Wanda.

En la esperadísima entrevista Wanda habló sobre lo que había pasado Mauro Icardi y la China, y reveló que la llamó a la actriz tras enterarse de la infidelidad y para pedirle disculpas por los agraviantes adjetivos que utilizó contra ella en redes. Además, hizo referencia a su viaje a Milán, donde el jugador la siguió para pedirle que lo perdonara.

Lo que se vio ayer fue un adelanto de la entrevista completa que estará disponible desde el 30 de noviembre en Paramount+.

La pregunta al hueso de Susana

"¿Se vieron la China y Mauro?", fue la pregunta al hueso que le hizo la diva a Wanda.

"Para trabajar el perdón, le dije que sentía que había un quiebre, me dijo que hubo un encuentro que no fue nada, fue en París. Parece que ella vino acá. Hay cosas que no sé. Para mí lo más importante es sentarme con él y que dijera la verdad", fue la respuesta de la blonda.

"Yo después le pedí perdón a ella por la palabra que había usado en las redes sociales", aclaró Wanda. "Yo creo que podemos seguir nuestra historia porque él está arrepentido, yo creo en el perdón. Tenemos una pareja chapada a la antigua", continuó la mediática.

"Lo que hablamos con ella va a quedar ahí. A mí no me cambia si pasó algo, para mí un mensaje ya es gravísimo. Eso queda en cada uno, yo confío en Mauro ciegamente, sino no podría seguir", aclaró.

"¿Leíste el comunicado de la China?", le preguntó Susana. "Fue muy complicado para entenderlo, entiendo que hay mujeres que vivan diferente. Yo no estoy ni un minuto en una relación si no siento amor"